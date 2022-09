Feudi di San Gregorio, Campania Igt Aglianico Rosato Visione 2021

Il Rosato Visione 2021, ottenuto da Aglianico in purezza ed affinato per 4 mesi in acciaio, profuma di fragole di bosco, lampone e melograno. In bocca, il sorso è fragrante e continuo con un accento sapido che arriva anche sul finale dai rimandi ancora fruttati. Feudi di San Gregorio è decisamente il marchio che meglio ha saputo cambiare l’immagine del vino campano, ed irpino in particolare, in Italia e nel mondo. Oggi, l’azienda di Sorbo Serpico, 300 ettari di vigneto a biologico per una produzione complessiva di 3.500.000 bottiglie, ha ormai definito un nuovo assetto strategico e direzionale i cui protagonisti sono il presidente Antonio Capaldo e Pierpaolo Sirch, quest’ultimo anche a formare, con Marco Simonit, la coppia di tecnici che ha recuperato e sviluppato un vecchio metodo di potatura soffice della vite, capace di convincere anche i cugini transalpini. Di più, sotto il marchio Tenute Capaldo si è formato nel tempo un gruppo vitivinicolo che raccoglie varie realtà produttive: Campo alle Comete a Bolgheri; Basilisco, cantina biologica nel Vulture; DUBL, la linea di spumanti metodo classico da varietà autoctone campane e la compartecipazione friulana nell’azienda Sirch, realtà che condividono l'obiettivo di produrre vini di eccellente qualita, nel rispetto del territorio di appartenenza. Insomma, un gruppo capace di massa critica sempre all’insegna di una costante e significativa qualità.

(fp)

