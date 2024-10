Feudi di San Gregorio, Campania Igt Rosato San Greg 2023

Il rosato San Greg di Feudi di San Gregorio, è ottenuto da Aglianico in purezza e matura per 4 mesi in acciaio. La versione 2023 profuma di fiori bianchi e rossi, di fragoline di bosco e di lampone. In bocca il sorso è ben profilato, saporito e fragrante, dallo sviluppo continuo e dal finale persistente dai ritorni ancora fruttati. Feudi di San Gregorio, l’azienda di Sorbo Serpico di proprietà della famiglia Capaldo - 27 ettari a vigneto in biologico, per una produzione di 800.000 bottiglie - è ormai non solo uno dei punti di riferimento dell’irpinia enoica, ma un vero e proprio gruppo vitivinicolo a proiezione nazionale. “Sotto il cappello” di “Tenute Capaldo”, infatti, troviamo una variegata serie di realtà produttive, che va dal progetto Dubl - completamente votato alla spumantizzazione a Metodo Classico - a Galardi nel casertano, la cantina da cui esce l’iconico Terra di Lavoro, da Basilisco, cantina simbolo del Vulture a Campo alle Comete, a Bolgheri e a Sirch, nei Colli Orientali del Friuli, per arrivare fino al progetto eno-archeologico dell’Azienda Agricola Pompei. Recentissima un’ulteriore espansione, sempre in Campania, e precisamente nell’isola di Ischia, insieme a “Tenuta C’est la Vie”, azienda turistica e wine resort della famiglia Moraschi, con la joint venture “Costa delle Parracine” (dai vigneti che furono della cantina “Giardini Arimei” della famiglia Muratori).

