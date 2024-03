Feudo Antico, Docg Tullum Pecorino InAnfora 2022

Feudo Antico, spettacolare cantina di Tollo - che valorizza al suo interno e nello scavo adiacente i resti di una villa rustica romana, dove si produceva olio e vino (ancora visibili i resti dei dolia interrati) - non poteva non dedicarsi anche alla produzione di vini in anfora, come ha sottolineato il presidente Vittorio Di Carlo in occasione del convegno sui vini in anfora organizzato dal Consorzio Tullum Docg presso l'azienda, protagonista della Denominazione assieme a Vigneti Radica e CCDD Tollo. Il convegno è stato l'occasione per presentare alla stampa il Pecorino “InAnfora” che Feudo Antico ha aggiunto al Rosso “InAnfora” a base Montepulciano già presente. Il nuovo arrivato di Feudo Antico allunga la lista delle dieci etichette Tullum Docg già proposte dall'azienda, oltre allo spumante Brut Metodo Classico Tullum Dop e al Pecorino Terre Aquilane Igp Feudo Antico per Casadonna. Il Pecorino “InAnfora” ha un colore giallo dorato profondo. Al naso si avverte frutta appassita dolce, albicocca in particolare, ma anche erbette aromatiche, frutta secca e note saporite. In bocca il vino coniuga la freschezza del bianco con la struttura di un rosso, con trama tannica sottilissima e gustosa. Si accompagna bene a piatti di pesce come il brodetto alla pescarese o il baccalà cotto a bassa temperatura con crema di patate e chips che la chef di Feudo Antico, Lorenza Pantalone, propone in abbinamento.

(Cristina Latessa)

Copyright © 2000/2024