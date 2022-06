Feudo Arancio, Doc Sicilia Nero d’Avola Hedonis Riserva 2015

Feudo Arancio, di proprietà del Gruppo Mezzacorona - che ha cominciato la sua avventura enologica in Sicilia nel 2001 - conta su un totale di 700 ettari a vigneto, da cui si ricavano 6.000.000 di bottiglie, distribuite su un portafoglio variegato, dal chiaro carattere mediterraneo. Il Nero d’Avola Hedonis Riserva 2015 maturato, in parte, in barrique per 18-20 mesi, mentre il restante 50% è ottenuto da uve appassite, lasciate ad affinarsi in acciaio per il medesimo periodo, esprime al naso note fruttate intense, che richiamano il ribes e la confettura di ciliegie, con tocchi di pepe e cioccolato. Al gusto, il vino risulta morbido, avvolgente e tendenzialmente dolce, con tannini risolti.

