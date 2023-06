Feudo Arancio, Doc Sicilia Rosso Cantodoro Riserva 2020

Il Cantodoro Riserva 2020 è vino ottenuto da un uvaggio a base di Cabernet Sauvignon e Nero d’Avola, maturato in barrique per 16 mesi. Al naso, prevalgono sensazioni fruttate di mora, mirtillo e lampone, che s’incrociano a tocchi di liquirizia, vaniglia e spezie. In bocca, il sorso è denso, avvolgente e articolato, sviluppandosi con tratti dolci e terminando con un finale ampio e balsamico. Feudo Arancio, di proprietà del Gruppo Mezzacorona - che ha cominciato la sua avventura enologica in Sicilia nel 2001 - conta su un totale di 700 ettari a vigneto, da cui si ricavano 6.000.000 di bottiglie, distribuite su un portafoglio variegato, dal chiaro carattere mediterraneo.

(fp)

