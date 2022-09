Feudo Arancio, Spumante Extra Dry Accussì

Lo Spumante Accussì della Tenuta Feudo Arancio è ottenuto da uve Grillo in purezza con metodo Charmat e lasciato successivamente ad affinarsi sui suoi lieviti per 3 mesi. Alla vista appare di un bel giallo paglierino, con riflessi verdognoli e perlage continuo e fine. I suoi profumi rimandano ai fiori d’acacia e glicine, alla mela e alla pesca con tocchi di lievi di pane appena sfornato. In bocca, il sorso è fragrante e scorrevole, con carbonica ben dosata che ne dinamizza sviluppo e finale. Feudo Arancio coltiva i propri vigneti lungo le coste meridionali della Sicilia, nelle due tenute di Sambuca di Sicilia e Acate, dove si trovano anche le due cantine. Si tratta dell’emanazione siciliana del trentino Gruppo Mezzacorona, colosso cooperativo da trenta milioni di bottiglie annue, che ha cominciato la sua avventura enologica in Sicilia nel 2001, accogliendo la sfida di una delle regioni più affascinanti, anche enologicamente parlando, del Bel Paese, ancora, probabilmente, dal potenziale non ancora del tutto espresso. Gli ettari vitati sono settecento, a costituire una delle più grandi estensioni a disposizione di un’unica proprietà nell’isola, e vengono coltivati con varietà alloctone e locali, capaci, quest’ultime, di trasmettere una spiccata mediterraneità e un carattere distintivo. Un elemento questo sempre più apprezzato nei mercati internazionali, ai quali piace la ricchezza varietale italiana.

(fp)

Copyright © 2000/2022