Feudo del Boschetto, Doc Sicilia Pinot Nero Boschetto Rosso Millemetri 2014

Il Pinot Nero Boschetto Rosso Millemetri 2014 ha colore rosso rubino tendente al granato ma brillante. Al naso è etereo, dai profumi di frutti a bacca scura, violette, rose appassite e sottobosco, incorniciati da una piacevole sfumatura di spezia dolce. Bocca ancora vitale, tannini rotondi maturi ben legati al frutto e finale balsamico. A trasformare l’antico feudo Spitaleri di Muglia in una azienda agricola fu Felice Spitaleri, detentore di tanti primati ma anche vero e proprio precursore dal punto di vista enologico. Fu lui a impiantare già nel 1855 Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot, idem per il Pinot Noir, di cui fu il primo imbottigliatore in Italia. E, a base di Pinot Nero e Nerello, fu il primo vino ad essere imbottigliato come Etna, codificandone nel 1866 la formula. Il successo dei suoi vini lo spinse a costruire il Castello di Solicchiata, maniero progettato come cantina al servizio dei 150 ettari di vigneto che lo circondavano. A riportare agli antichi splendori il Castello di Solicchiata è stato l’attuale proprietario il Barone Arnaldo Spitaleri che ha ripreso in mano l’azienda e la produzione vitivinicola come Feudo del Boschetto.

