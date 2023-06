Feudo Maccari, Terre Siciliane Igp Grillo Family and Friends 2021

Complice la bellezza barocca di Noto, Feudo Maccari è stato il primo progetto in Sicilia della famiglia Moretti Cuseri, produttori di vino toscani con tre tenute fra Arezzo, Bolgheri e Maremma. Feudo Maccari nasce nel 2000 nell'omonima contrada fra Noto e Marzamemi, terra molto assolata e ventilata. Su 265 ettari di proprietà, 60 sono vitati a Nero d'Avola, Grillo, Moscato e Syrah, tutti piantati ad alberello. Fra la decina di etichette prodotte, il Family and Friends versione bianca si conferma ogni anno un vino di grande profondità e piacevolezza: zagara, salvia, acacia e mentuccia al naso; agrumi, vaniglia, pepe bianco e mandorla in bocca, in un sorso morbido ma sottile, fresco ed elegante.

(ns)

Copyright © 2000/2023