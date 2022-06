Feudo Maccari, Terre Siciliane Igt Grillo Family and Friends 2020

Feudo Maccari è la dependance storica della famiglia Moretti in Sicilia (a cui si è recentemente affiancata Contrada Santo Spirito di Passopisciaro, sulle pendici dell’Etna), acquisita sul finire degli anni Novanta del secolo scorso. Si trova nella Valle di Noto e si estende su 60 ettari coltivati a biologico per una produzione di 280.000 bottiglie. Il Family and Friends, oggetto del nostro assaggio, è un Grillo in purezza vinificato in cemento dove resta a maturare, con una quota che invece affina in legno. Il millesimo 2020 profuma di frutta esotica, agrumi ed erbe mediterranee mentre il sorso si muove vivace ed agile, fino ad un finale profondo dal tocco quasi salino.

(fp)

