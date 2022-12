Filippo De Martin, Vino Bianco Via Sonora 2020

“Siamo frutto di un pensiero nato dall’idea di produrre vino nelle Dolomiti bellunesi, territori vergini, per certi versi ancora liberi da monoculture industriali”. Filippo De Martin introduce così alla filosofia della sua cantina. Le parole-chiave sono “natura”, perché in vigna si lavora senza preparati di sintesi (solo rame e zolfo quando necessario), “manualità” perché potatura, sfalcio, concimazione, vendemmia si fanno a mano, e “mineralità” nell’identità di ogni parcella vinificata separatamente per esaltare i suoli. L’azienda vitivinicola a San Gregorio nelle Alpi, ai piedi del monte Pizzocco, nasce nel 2011 e rappresenta una scommessa sul recupero di vecchie vigne coltivate con varietà storiche della Valbelluna (Pavana, Gata, Turca, Paialonga, Bianchetta), ma anche PIWI. De Martin attualmente produce tre vini: Bolla Ballerina, rifermentato che valorizza vigneti storici tra pali storti, fili arrugginiti e muretti a secco; Case Lunghe ovvero Bronner in purezza; Via Sonora da uve Solaris. Raccolte a 750 metri, le uve Solaris vengono parte fermentate sulle bucce per una settimana e parte macerate a freddo per 24 ore. Via Sonora rimane sui lieviti (indigeni) fino all’imbottigliamento (senza filtrazione). Vino sornione, è teso e affilato eppure giocoso negli aromi che al naso portano fiori bianchi e freschezze balsamiche, ma al palato riverberano il frutto e prendono la via della macchia mediterranea.

(Giambattista Marchetto)

