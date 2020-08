Firriato, Doc Etna Bianco Cavanera Ripa di Scorciavacca 2017

Con i suoi 380 ettari a vigneto coltivati a biologico, per una produzione di 4.500.000 di bottiglie, l’azienda guidata da Salvatore e Vinza Di Gaetano, insieme alla figlia e al marito Federico Lombardo Di Monte, rappresenta una delle firme più importanti del panorama enoico siciliano. Si chiama Cavanera la cantina sul vulcano di Firriato, in contrada Verzella, Castiglione di Sicilia, dove la famiglia Di Gaetano è approdata nel 2011. Il Bianco dell’Etna Cavanera Ripa di Scorciavacca, 2017 proveniente dall’omonimo Cru, profuma di fiori di ginestra, pesca e pompelmo, e chiude su erbe aromatiche e pietra focaia. In bocca, il sorso è vibrante e sapido, fresco e agrumato.

