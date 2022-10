Firriato, Doc Etna Bianco Contrada Verzella Ripa di Scorciavacca Cavanera 2021

Affinato in acciaio per 6 mesi, l’Etna Bianco Contrada Verzella Ripa di Scorciavacca Cavanera 2021 propone un profilo aromatico dominato dai fiori di ginestra, con tocchi leggermente terrosi e rimandi fragranti agli agrumi. In bocca, il sorso si distende sapido e reattivo, sviluppandosi con vivacità, che resta protagonista anche nel finale ampio su ritorni agrumati e sfumature di pietra focaia. Firriato, guidata da Salvatore e Vinzia Di Gaetano, rappresenta una delle firme più importanti del panorama enoico siciliano. La cantina etnea aziendale si chiama Cavanera e si trova in contrada Verzella, nel comprensorio di Castiglione di Sicilia, dove la famiglia Di Gaetano è approdata nel 2011.

