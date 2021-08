Firriato, Doc Etna Rosso Le Sabbie dell'Etna 2018

Affinato in legno grande per 13 mesi, l’Etna Rosso Le Sabbie dell’Etna 2018 possiede profilo olfattivo di mirtilli, ciliegie e confettura di prugne, con tocchi leggermente speziati e rimandi alla liquirizia e allo iodio. In bocca, il vino dimostra buon equilibrio gustativo, presa tannica fragrante e solida e vivace verve acida, che ne allunga il sorso in un finale succoso e dinamico. Firriato, guidata da Salvatore e Vinzia Di Gaetano, rappresenta una delle firme più importanti del panorama enoico siciliano. La cantina etnea aziendale si chiama Cavanera e si trova in contrada Verzella, nel comprensorio di Castiglione di Sicilia, dove la famiglia Di Gaetano è approdata nel 2011.

