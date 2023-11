Fitto: “Più fondi all’agricoltura dal Pnrr? Abbiamo già fatto una proposta alla Commissione Ue”

A WineNews il Ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, è intervenuto sulla possibilità che l’agricoltura possa ottenere più risorse attraverso la revisione del Pnrr, in tal senso è partita una richiesta alla Commissione Europea. E sul regolamento degli imballaggi, a proposito del quale ieri è arrivato il prima via libera dal Parlamento Ue, parla di “un lavoro importante di squadra del sistema Italia”.

