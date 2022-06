Fondo Antico, Terre Siciliane Igt Zibibbo Bello Mio 2021

Questo vino nasce dal desiderio di accogliere con leggerezza chi arriva in Sicilia, per affrancarsi dal calore e dalle preoccupazioni, e concedersi in un aperitivo piacevole, immerso nei profumi più dolci della regione. Mandorla, zagara, pesca e menta caratterizzano questo Zibibbo fresco e scorrevole, senza residuo zuccherino o note amaricanti, che Fondo Antico produce a Marsala, insieme ad altri vini a matrice siciliana ed internazionale dagli 80 ettari di vigneto a Contrada Portelli. Le terre erano di famiglia sin dall’800, coltivate a cotone e grano: trasformate in vigneti agli inizi del Novecento, hanno iniziato a confluire interamente nelle etichette di cantina, a partire dal 1995.

(ns)

Copyright © 2000/2022