Forkette - Verona

Il ristorante-pizzeria “Forkette” a due passi dal centro di Verona è la terza tessera del mosaico culinario del gruppo Qking, che arriva dopo “Al Borgo 1964” a Cerea, l’ammiraglia della realtà di proprietà della famiglia Fiorini a Palesella, e “Tenuta San Martino” a Legnago. Si tratta di un locale polivalente – pizzeria, ristorante ed enoteca – dove trova il suo terreno d’elezione anche il vino, in un’articolata offerta di etichette che comprende oltre 400 referenze. Dalla pizzeria escono pizze ottenute da lievito naturale e farine macinate a pietra, da quella di farro a quella integrale, declinate nelle classiche “evergreen” o in quelle più sfiziose indicate come “evolutive”. Il menù ristorante prevede invece piatti che strizzano l’occhio ad un’impostazione più internazionale, come nel caso della “Picana alla Brasiliana” o della “Pluma di maialino Iberico” ma anche con qualche mirata incursione nella cucina tipica del veronese, come nel caso del risotto all’Amarone classico o a quello al “tastasal”.

