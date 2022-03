Fortemasso, Docg Barolo Castelletto 2018

Piccola realtà con sede a Monforte d’Alba, il progetto enologico langarolo, nato nel 2013, di Agricola Gusalli Beretta (che comprende anche altre realtà produttive quali il Castello di Radda in Toscana, Lo Sparviere in Franciacorta e Orlandi Contucci Ponno in Abruzzo), conta su 8 ettari, che ruotano attorno al Cru Castelletto, per una produzione complessiva di 45.000 bottiglie, ripartita tra il Barolo Castelletto, anche in versione Riserva, un Langhe Nebbiolo e una Barbera d’Alba. I vini sembrano già ben centrati nonostante la gioventù del progetto, offrendo una solida connotazione stilistica, sobriamente declinata con tocchi moderni, ma senza mai dimenticare l’influsso determinante del territorio e delle caratteristiche del Nebbiolo. Affinato per 30 mesi in legno, il Barolo Castelletto 2018 possiede un profilo aromatico di convincente freschezza, con cenni di lampone e fragola a restare sempre protagonisti, con richiami di tabacco e spezie e rimandi balsamici a rifinitura.

