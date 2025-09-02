Francia, l’industria vinicola adotta un’app per monitorare le malattie della vite

L’impegno del settore vitivinicolo francese nell’affrontare le sfide fitosanitarie si rafforza attraverso l’uso della tecnologia e la condivisione dei dati. In questo contesto è stato introdotto un nuovo strumento digitale per monitorare, nelle principali regioni vitivinicole, l’evoluzione delle malattie del tronco della vite, in particolare mal dell’esca ed eutipiosi. L’applicazione, aggiornata con i dati del 2024, raccoglie osservazioni da 549 parcelle di vigneti in aree come Charentes, Bordeaux, Val de Loire, Champagne, Alsazia, Jura e Savoia, offrendo una panoramica dettagliata sull’incidenza delle patologie, e permettendo di visualizzare e scaricare grafici per regione e varietà, facilitando l’analisi epidemiologica e la definizione di strategie di gestione. A darne notizia è Vinetur, rivista digitale specializzata nel mondo del vino e del turismo enologico. Il monitoraggio, avviato nel 2003 con l’Osservatorio nazionale delle malattie del tronco della vite, prosegue grazie alla collaborazione tra ricercatori, tecnici e il progetto Climesca, nell’ambito del Piano Nazionale di Declino dei Vigneti. Nel 2024, l’incidenza media nazionale del mal dell’esca è stata del 2,75%, in calo rispetto al 3,39% del 2023, mentre l’eutipiosi ha registrato un minimo storico dello 0,42%. Secondo Chloé Delmas, direttrice di ricerca dell’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (Inrae) “le variazioni sono legate alle condizioni climatiche e alle pratiche agronomiche adottate”.

