Franco Pacenti, Docg Brunello di Montalcino 2015

I Brunello di Franco Pacenti viaggiano su coordinate stilistiche ricche di fascino ma affatto facili da far quadrare. In soldoni, non tutte le annate sono di pari livello, le condizioni climatiche delle vendemmie hanno un ruolo decisivo, ma quando tutto gira per il verso giusto è a Canalicchio che si producono alcuni dei vini più intriganti ed entusiasmanti della denominazione. Così ci è sembrato il Brunello di Montalcino 2015. I profumi sono austeri e classici, quanto vivi e penetranti. Ricordano la ciliegia e il mirtillo e la terra bagnata, con cenni rocciosi a rifinitura degni di nota. La bocca è leggiadra, leggermente in sottrazione, sapida, contrastata e profondissima.

