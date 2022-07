Frasca, Docg Nizza

È il suo genius loci ad averlo portato nel Monferrato. Curt Frasca ha trovato qui, nel cuore dei vigneti della Barbera, l’anima del luogo che cercava da tempo. Italo americano (la famiglia è originaria di Eboli), nato e cresciuto a New York dove è uno stimato produttore musicale, Curt è ora anche vignaiolo a Nizza Monferrato. Insieme alla moglie Sabelle e al socio Matteo Gerbi, anche enologo, conduce la nuova azienda Frasca La Guaragna, 22 ettari di vigneti tra Nizza, Moasca e Agliano Terme, la zona d’eccellenza del vitigno barbera. «Abbiamo più sogni che cose fatte - scherza il giovane enologo - con Curt e Sabelle ci siamo incontrati il 15 gennaio 2018. Siamo subito entrati in sintonia, nei gusti e nei pensieri». Il Nizza Docg è la prima annata prodotta dal sodalizio newyorkese-monferrino: «Facciamo vinificazioni separate dei vigneti e solo alla fine assembliamo. Siamo ancora in una fase di sperimentazione, ma sappiamo che nel Nizza cerchiamo il frutto in evidenza anche con l’invecchiamento» spiega Gerbi. Equilibrio ed eleganza in questo 2019 che si esprimerà meglio con gli anni. Sentori di frutti rossi appena raccolti, un po' di salvia e timo, una nota di cacao che si evolverà col tempo. In etichetta un volo di farfalla disegnato dall’artista Giorgio Sommacal a indicare questa delicata eleganza. In generale è ottimo con le carni, ma Curt ama abbinare il Nizza con la pizza.

(Fiammetta Mussio)

Copyright © 2000/2022