Frecciarossa, Docg Oltrepò Pavese Rosso Anamari Riserva 2019

L’Oltrepò Anamari Riserva 2019, blend a base di Croatina, Barbera e Uva Rara, viene vinificato in legno ed effettua la fermentazione malolattica in tonneau, dove matura per 10 mesi. Al naso i suoi profumi rimandano ai piccoli frutti rossi, al sottobosco e al pepe, con tocchi affumicati e balsamici. In bocca il sorso è spigliato e ben proporzionato, dallo sviluppo saporito e dal finale intenso, ancora sul frutto e il pepe. Frecciarossa nasce nel 1919, quando Mario Odero - che fino ad allora commerciava carbone tra la sua città di origine, Genova, e l’Inghilterra - decise di acquistare una tenuta nel comune di Casteggio in Oltrepò Pavese. Il nome, in realtà, nasce da una svista compiuta in fase di registrazione: il toponimo Fraccia Rossa, ovvero “frana rossa”, in riferimento alla terra argillosa con venature ferrose della zona, fu riportato, erroneamente, come Frecciarossa. Il progetto prese forma più definita con il figlio Giorgio Odero, agronomo, che decise di andare in Francia, per impadronirsi delle tecniche transalpine per coltivare e vinificare al meglio l’ostico Pinot Nero. Nel 1990, Margherita Radici Odero dà nuovo slancio all’azienda con una serie di rinnovamenti che l’hanno condotta alla sua attuale fisionomia. Oggi Frecciarossa è guidata da sua figlia Valeria Radici Odero e conta su 27 ettari a vigneto in biologico, per una produzione complessiva nell’ordine delle 100.000 bottiglie.

(fp)

Copyright © 2000/2024