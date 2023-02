Fuligni, Docg Brunello di Montalcino 1999

Frutta rossa sotto spirito, spezie dolci e bergamotto, spinti al naso da un discreto apporto alcolico, sono i profumi che si trasformano in sapori decisi in bocca, distribuiti da un sorso caldo, ammandorlato e pepato, dal vivo animo sapido e da un'aderenza insospettabile. La chiusura è fruttata, lievemente terrosa, lasciando un ricordo elegante del vino degustato. Si difende bene l'annata 1999 di Fuligni (valutata 4 stelle dal Consorzio del Brunello di Montalcino), storica azienda del territorio ilcinese e a forte impronta femminile. È infatti Maria Flora Fuligni a gestirla dagli anni Settanta, ereditando ciò che altre donne prima di lei avevano contribuito a creare, anche in Maremma. La sede che storicamente era in paese, oggi è in località Cottimelli, a poche curve verso Siena, dove si trovano i vigneti dedicati al Brunello (zona nord-orientale, circa 400 metri di altezza su suolo composto da galestro). L'agriturismo aziendale - posto più a est e attorniato dalle dolci colline agricole della Val d'Orcia - raccoglie invece attorno a sé le vigne da cui nascono il Rosso di Montalcino e gl'Igt. Classica la vinificazione in acciaio e l'affinamento in botti medio-grandi.

