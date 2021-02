Fuligni, Docg Brunello di Montalcino 2016

12 ettari, ad altitudini tra i 380 e i 450 metri sul livello del mare, in zona Cottimelli, località che collega la collina di Montalcino ai pendii del settore nord dell’areale. Questo il contesto che circonda la cantina della famiglia Fuligni, dove il Sangiovese affina in tonneau e legno grande, originando vini stilisticamente compatti ed eleganti. Il Brunello 2016 è sfaccettato al naso come solo un vero fuoriclasse riesce ad essere. L’architettura aromatica è su note di fiori appassiti, liquirizia, arancia, tocchi balsami e affumicati. Coerente il sorso, dalla giovanile ed irruenta acidità, nel ritorno integro del frutto su un’austera silhouette tannica, appena sapido e lungo il finale.

