Gaierhof, Doc Trento Brut Rosé Siris

La cantina della famiglia Togn e la loro lunga storia di “négociant d’uva” con il marchio Gaierhof a Roverè della Luna (ma c’è anche l’Azienda Vinicola Valdadige e Maso Poli, all’imbocco della Val di Cembra), oggi conta su 110 conferitori di fiducia per un totale di 130 ettari, con i vigneti dislocati in tutto il distretto produttivo provinciale, ma per la maggior parte concentrati nella Valle dell’Adige, in Vallagarina e in Val di Cembra. Il Brut Rosé Siris possiede profilo olfattivo ben proporzionato dai toni di piccoli frutti rossi freschi, con tocchi di pietra focaia e rimandi mentolati. In bocca il sorso è agile e saporito, dallo sviluppo continuo e dal finale arioso su rimandi al melograno.

(fp)

Copyright © 2000/2024