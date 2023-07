Garofoli, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Garofoli Gioacchino 2016

C'è un motivo per cui abbiamo fatto questa scelta per l'outsider. Non perché Garofoli sia una realtà nuova (le sue origini risalgono infatti alla fine dell'Ottocento) o perché pratichi una viticoltura fuori dagli schemi (il difficile e stra-citato equilibrio fra “innovazione e tradizione” che tutti cercano di mantenere); nemmeno per l'etichetta, perché il Giacchino Garofoli non è innovativa: è una rara ma presente selezione delle uve migliori che esce solo in annate eccezionali. Insomma, abbiamo dedicato questa scheda a questo vino perché assaggiandolo ci ha disteso il viso: un Verdicchio didattico, in mezzo a tanti vini dal residuo zuccherino percepibile o dagli aromi standardizzati. Qui c'è un sorso strutturato ma allo stesso tempo fluido e dalla generosa acidità agrumata; ci sono tutti i sentori tipici: dall'anice alla paglia, dalla mandorla alla frutta gialla senza dimenticare qualche nota di erbe aromatiche; c'è sapidità e mineralità; calore, colore e densità, senza stuccare o bastare dopo un bicchiere. Un vino che si sorseggia volentieri oggi ma che promette d'invecchiare bene ancora, come il Verdicchio ci ha da tempo insegnato di saper fare.

(ns)

