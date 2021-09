Garofoli, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Podium 2010

Il Podium è il Verdicchio dei Castelli di Jesi che rappresenta la storia di Garofoli, azienda di riferimento delle Marche, fondata nel 1901 e arrivata a oggi lungo cinque generazioni. L’etichetta, nata dopo anni di studio, si colloca tra il Macrina, affinato solo in acciaio, e il Serra Fiorese, il Classico Riserva, 12 mesi in barrique e impronta del legno. Il Podium, prima annata 1991, è una sintesi tra queste due interpretazioni, emblema del nuovo stile del Verdicchio. Punto di arrivo di un lungo lavoro sull’espressione aromatica di questa magnifica varietà e sull’acidità pensata per l’affinamento. Proviene dalla vigna storica di Cupo delle Lame nel comune di Montecarotto sulle colline dei Castelli di Jesi. Il terreno, a 350-400 metri slm, è qui caratterizzato da un medio impasto con zone a prevalenza sabbiosa. Le uve vengono vendemmiate a maturazione piena, selezionate e vinificate con delicatezza separando le partite provenienti dalle diverse parcelle. I vini così ottenuti riposano in cemento e acciaio per 15 mesi e poi vengono assemblati coerentemente con il risultato ricercato per finezza, carattere e longevità. Segue l’affinamento in bottiglia. Il Podium 2010, giallo dorato nel calice, al naso è ampio con note di frutta, miele e erbe aromatiche mediterranee. Corposo - bassa è la produzione ad ettaro - e vellutato, ha una freschezza ancora viva e una salinità caratteristica.

(Clementina Palese)

