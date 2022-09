Per una volta facciamo un’eccezione e segnaliamo una gelateria. La Gelateria di Castellina, che si trova a Castellina in Chianti, luogo non certo noto per questo genere di leccornia, è gestita da Chiara e Simone Municchi. Una coppia nel lavoro quanto nella vita, che offre davvero una bella gamma di gelati. I gusti sorbetto sono preparati senza latte e senza panna, gelati alla frutta che seguono la stagionalità degli ingredienti. Lampone e rosmarino, limone e salvia, lime e basilico, mela verde e menta, la frutta che incontra le erbe aromatiche. Ma ci sono anche i gusti classici: il cioccolato fondente amaro, con in più variazioni, al peperoncino e al ginger, con scorza d’arancia. I gusti base latte sono preparati con latte fresco e panna di origine toscana. Il gusto nocciola è preparato con nocciole Igp del Piemonte, quello pistacchio con pistacchi siciliani. E per chi vuole provare il mix tra dolce e salato, le Arachidi golose: la base è alle arachidi leggermente salate, la guarnizione è al caramello.

Copyright © 2000/2022