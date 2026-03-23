Gelato artigianale, l’Italia consolida la sua leadership con un valore di 4,9 miliardi di euro

In un’Europa dove il gelato artigianale continua a dimostrarsi uno dei motori più dinamici del foodservice, domani, 24 marzo, torna la “Giornata Europea del Gelato Artigianale”, l’unica ricorrenza dedicata a un alimento dal Parlamento Europeo. E lo fa in un contesto di crescita che testimonia la forza culturale ed economica di questo prodotto simbolo: nel 2025 il mercato europeo del gelato artigianale di tradizione italiana ha raggiunto 11,7 miliardi di euro (fonte: ilgelatoartigianale.info), segnando un +7% sul 2024, con un incremento del +3% nelle vendite in volume, un aumento dei prezzi medi del +4% e una rete di oltre 66.000 punti vendita sostenuti da circa 300.000 addetti. Con l’Italia che consolida il proprio ruolo di leader mondiale con un fatturato 2025 di oltre 3,1 miliardi di euro, una spesa annua di 48 euro a persona e un settore che, grazie anche al turismo internazionale, raggiunge un valore complessivo di 4,9 miliardi di euro e impiega più di 120.000 addetti. E fuori dall’Europa il gelato artigianale continua la sua espansione con 4,8 miliardi di euro di fatturato e oltre 45.000 punti vendita (+8%), trainando un mercato globale che nel 2025 tocca i 16,5 miliardi di euro con una crescita annua del +8,5%.

L’edizione n. 14 del Gelato Day, dedicata al tema “Il Gelato che fa cantare l’Europa” e ispirata all’Eurovision Song Contest 2026 di Vienna, propone in tutto il continente eventi, degustazioni e iniziative che culmineranno domani con la presentazione del Gusto dell’Anno “Melody” al Ministero dell’Agricoltura a Roma: una creazione del maestro gelatiere Juanma Guerrero della gelateria “Sicilia Gelati” di Torre del Mar, vincitore del concorso Artglace, la Confederazione Europea dei Gelatieri Artigiani, al Sigep World di Rimini, che combina una base cremosa con variegatura al pistacchio, granella croccante e una salsa all’arancia che richiama una partitura musicale.

“Il gelato artigianale continua a dimostrare una straordinaria capacità di crescita e di adattamento. Con il Gelato Day 2026 vogliamo unire il linguaggio del gusto a quello della musica, dando vita a un progetto che rappresenti l’armonia e la diversità dell’Europa”, conclude Domenico Belmonte, presidente Artglace.

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