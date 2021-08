Generazione Alessandro, Doc Etna Bianco Trainara 2019

È uno dei più recenti “sbarchi” sulle pendici dell’Etna Generazione Alessandro, cantina condotta da Anna, Benedetto e Benedetto Alessandro, figli dei fratelli Antonino e Natale Rosolino, titolari dell’azienda palermitana Alessandro di Camporeale. Per adesso sono 10 gli ettari vitati, per una produzione di 18.500 bottiglie, piantati sul versante nord-est del Vulcano, e i vini non nascondono le loro ambizioni. L’Etna Bianco Trainara 2019 è decisamente ben eseguito e propone uno spettro aromatico variegato, ad incrociare frutti a polpa bianca, agrumi ed erbe aromatiche. In bocca non è da meno, con uno sviluppo sapido e croccante, condotto da un sorso succoso, continuo e fragrante.

