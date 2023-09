Generazione Alessandro, Doc Etna Bianco Trainara 2021

La famiglia Alessandro ha le proprie radici nell’azienda di Camporeale nel palermitano da quattro generazioni. A partire dal 2016, come è successo in molti altri casi, i suoi orizzonti enoici hanno finito per comprendere anche l’Etna. Il progetto sul vulcano è animato da tre cugini - Benedetto, Anna e Benedetto – ed è incentrato su 10 ettari sul versante nord-est del vulcano, messi insieme acquistando vari appezzamenti. Arriva da Contrada Palmetta l’Etna Bianco Trainara 2021 dai profumi di frutti bianchi maturi, fiori di zagara e leggero tocco di pietra focaia a rifinitura. In bocca il sorso è ben profilato, dallo sviluppo tendenzialmente sapido e dal finale compatto e agrumato.

(fp)

