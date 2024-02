Geoffroy, Aoc Champagne Brut Rosé de Saignée Premier Cru 2018

Lo Champagne Rosé de Saignée Premier Cru Brut - ottenuto dall’annata 2018 con il tradizionale metodo del salasso durante la macerazione del Pinot Noir e senza effettuare la fermentazione malolattica - profuma di rosa, fragola, lampone e mora, con tocchi di pane appena sfornato e lieviti. In bocca la carbonica è fine e il sorso è sapido e incalzante, terminando in un finale croccante e vivace. La Maison Geoffroy è condotta dal 2008 da Jean Baptiste Geoffroy, nel solco di una solida e coerente tradizione familiare. L’approccio produttivo è basato su un ritorno alle più intime e rigorose tradizioni produttive della Champagne e su interventi enologici ridotti al minimo. I vigneti si estendono per un totale di 14,5 ettari, suddivisi in 35 parcelle situate soprattutto a Cumières, ma anche a Hautvillers, Damery e Fleury-La-Riviere e sono coltivati a Pinot Noir (per il 40%), Pinot Meunier (per un altro 40%) e Chardonnay (per il restante 20%). In questa parte della Champagne, nel cuore della Vallée de la Marne, sono infatti i Pinot ad esprimersi al meglio. Jean Baptiste aderisce, insieme ad altri Recoltant Manipulant, all’associazione “Ampelos”, che rifiuta i prodotti chimici di sintesi in vigna e anche nell’agricoltura biologica. In cantina le fermentazioni vengono svolte con soli lieviti indigeni sia in acciaio che in legno di varie dimensioni e non vengono svolte fermentazioni malolattiche.

