Gerardo Cesari, Doc Amarone della Valpolicella Classico Bosan 1997

L’Amarone della Valpolicella Bosan, proviene dalle uve del vigneto omonimo nella vallata di Marano. 10 ettari su suolo calcareo-vulcanico sistemati a giropoggio e 4,5 chilometri di marogne (muretti a secco) tutelate; sole da mane a sera e ventilazione che si allunga dal Lago di Garda. L’inaugurazione del Caveau Bosan - oltre 10.000 bottiglie dal 1997 al 2015 - è stata l’occasione per una verticale di 9 annate: 2015, 2012, 2010, 2007, 2006, 2005, 2003, 2001 e 1997, primo millesimo del Bosan praticamente esaurito. Eleganza e longevità i segni particolari del più elegante degli Amarone di Cesari, dal 2014 nel Gruppo Caviro: esce dopo 8 anni dalla vendemmia, che con la 2017 diverranno 10. La 1997, annata ottima in Valpolicella, ha colore profondo, 4-6 g/L di residuo zuccherino, naso terziario e conturbante di ciliegia, sottobosco, liquirizia e china. Sorso caldo, tannino riconoscibile, acidità dinamica, amaricante con dolcezza nel finale lunghissimo. Si ravvede la coerenza stilistica con il “bebé” 2015, ora in commercio: marasca, liquirizia e spezie al naso e sorso elegante, setoso, sapido, di bella acidità e persistenza.

(Clementina Palese)

Copyright © 2000/2025