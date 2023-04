Gianfranco Bovio, Docg Barolo Arborina 2019

Gianfranco Bovio diventa produttore di vino in proprio a La Morra negli anni Settanta del secolo scorso, trasformando la cantina di famiglia e i vigneti in un’azienda indipendente. Oggi, a guidare la cantina, in continuità con il percorso tracciato dal padre, ci sono la figlia Alessandra e il marito Marco, che gestiscono gli 8,5 ettari a vigneto da cui si ricavano 65.000 bottiglie. Il Barolo Arborina 2019 profuma di piccoli frutti di bosco, china, tabacco, con tocchi balsamici a rifinitura. In bocca, il vino è ben profilato con una presa tannica dinamica e articolata, sostenuta da fragranza acida e frutto, fino ad un finale in crescendo dai ritorni balsamici e fruttati.

