Gianfranco Fino, Salento Igt Primitivo Es 2022

Gianfranco Fino insieme a sua moglie Simona Natale hanno intrapreso un’avventura enologica senza pari, almeno per quanto riguarda la Puglia enoica. Oggi, sono 23 gli ettari di vigneto di proprietà e dalla nuova cantina di Manduria, che comprende anche un wine resort, escono 35.000 bottiglie, suddivise in un portafoglio etichette composto da - oltre che dall’arcinoto “Es” e dall’“Es Red” (selezione speciale di Primitivo) - dal “Sé” (Primitivo “di entrata”), dall’“Es più sole” (versione dolce), dal “Sn” (spumante da uve Negroamaro) e dallo “Jo” (Negroamaro in purezza). L’Es, il vino bandiera aziendale, ormai non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Il primo vino uscito dalla cantina di Gianfranco Fino con l’annata 2004 e già in grado allora di far parlare di sé, continua a rappresentare la punta di diamante dell’azienda pugliese. Un vino che da subito si è caratterizzato per una particolare personalità, che poi ha fatto scuola nell’intera Puglia enoica. La versione 2022 ne ricalca i suoi stilemi più consolidati, con un profilo aromatico intenso, a dir poco fruttato, dai toni anche in confettura, in cui si inseriscono cenni di macchia mediterranea e spezie. La bocca è densa e succosa - dai tannini morbidi e ben fusi ad una carica alcolica decisa ma priva di accenti brucianti - e si sviluppa con buona dinamica, fino ad un finale lungo, avvolgente e tendenzialmente vitale dal timbro balsamico.

