Gianfranco Fino, Salento Igt Primitivo Es Red 2018

L’Es, il primo vino uscito dalla cantina di Gianfranco Fino con l’annata 2004 e già in grado allora di far parlare di sé, continua a rappresentare la punta di diamante dell’azienda con sede a Sava in provincia di Taranto. Un vino che da subito si è caratterizzato per quella sua capacità di conciliare densità, alta gradazione alcolica e fragranza, in un mix che poi ha fatto scuola nell’intera Puglia enoica. C’è anche una versione “speciale”, prodotto soltanto in annate particolari, l’Es Red maturata in barrique per 12 mesi e poi lasciata ad affinare in bottiglia per latri 48. La versione 2018 sprigiona calore e ricchezza mediterranea. Il quadro olfattivo è composto da profumi di frutta rossa matura, anche in confettura, amarene sotto spirito, erbe aromatiche, con tocchi speziati e rimandi tostati. Il sorso è avvolgente e materico, dal frutto polposo e dalla trama tannica soffice, terminando in un finale ampio e sorprendentemente fresco. Gianfranco Fino insieme a sua moglie Simona Natale hanno intrapreso un’avventura enologica senza pari, almeno per quanto riguarda la Puglia enoica. Oggi formano gli ettari vitati sono 24, per una produzione di 30.000 bottiglie, espressa - oltre che dall’arcinoto “Es” e all’“Es Red” (selezione speciale di Primitivo) - dal “Sé” (Primitivo “di entrata”), dall’“Es più sole” (versione dolce), dal “Sn” (spumante da uve Negroamaro) e dallo “Jo” (Negroamaro in purezza).

(fp)

Copyright © 2000/2024