Gianni Brunelli, Docg Brunello di Montalcino 2018

Le Chiuse di Sotto erano il sogno della famiglia di Gianni Brunelli, nato a Montalcino, adottato da Siena e poi tornato alla sua terra d'origine, non senza aver prima coronato il suo, di piccolo sogno: aprire l'Osteria delle Logge, a un passo da piazza del Campo. Oggi Gianni non c'è più, ma sua moglie Laura porta avanti le due attività, con la sua caparbietà sarda. Alle Chiuse di Sotto, acquisita nel 1987, si aggiunse tre anni dopo Podernovone, dove Laura costruì la cantina nuova nel 2015. Queste due proprietà permettono all'azienda di lavorare con terreni, esposizioni e micro-climi molto diversi. Le Chiuse di Sotto si trovano, infatti, a nord della Docg: i 2 ettari di vigna qui sorgono su terreni di origine marina con esposizioni fresche, che danno vini molto complessi dal punto di vista aromatico; Podernovone, invece, si trova nella zona sud-occidentale e conta su 4 ettari e mezzo di vigna posti su galestro, un terreno drenante, che insieme all'esposizione assolata, dà vini più strutturati. Il Brunello di Laura e Gianni deriva dall'unione di queste due tenute e matura, classicamente, in botti grandi di rovere. Da anni rappresenta l'animo spontaneo, succoso ed elegante del territorio, su cui poter davvero fare affidamento ad occhi chiusi, pure nelle annate non facili, com'è stata l'umida 2018: ciliegia, note ematiche e balsamico odore di sottobosco accolgono un sorso vellutato, fruttatissimo e sapido.

