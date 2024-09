Gianni Gagliardo, Doc Nebbiolo d’Alba Superiore Vigna San Ponzio 2019

Un Nebbiolo trasparente, intensamente profumato di rosa e rovi, erbe aromatiche e melograno. Un vino davvero autunnale, che porta con sé ancora il calore dell’estate, ma anche la calma e la luce di giornate più corte. In bocca è fresco e di buona aderenza; il sorso si mantiene centrale e sviluppa sapidità e calore lungo tutto il palato, sprigionando sapori persistenti, leggermente amaricanti, e aromi fruttati di prugna e ciliegia, col ritorno di rosa e balsami gentili in chiusura. È il risultato di un’annata, la 2019, che ha regalato un autunno lungo e mite, che ha aiutato una maturazione lenta e ottimale delle uve. Queste, in particolare, vengono dalla vigna San Ponzio, situata sull’omonima collina nel comune di Monticello d’Alba, nel Roero. Il Nebbiolo d’Alba San Ponzio fa parte del portafoglio etichette della cantina Gianni Gagliardo, che produce all’anno circa 200.000 bottiglie a partire da 25 ettari vitati, coprendo le denominazioni più importanti del territorio e coltivando i vitigni della tradizione. Un patrimonio costruito gradualmente a partire dal 1847, anno da cui partono le origini di coltivatori di vigna della famiglia Colla. Con il matrimonio fra Marivanna Colla e Gianni Gagliardo nel 1972, l’azienda prende il corso che arriva ai nostri giorni, in cui il Roero ha sempre avuto un ruolo fondamentale: terra di origine di Gianni Gagliardo, fu il primo vino creato da lui stesso.

