Gianni Moriani: riunire la famiglia a tavola è il rito che si conserva nei secoli a Natale

Nutrimento del corpo ma anche dell’anima, per ricordare come il piacere del cibo sia l’ingrediente più semplice e genuino dei momenti felici della vita, come auguriamo a tutti che possano essere queste Festività, WineNews ha chiesto al professor Gianni Moriani, storico della cucina e del paesaggio agrario italiani, docente del Master in Filosofia del Cibo e del Vino dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, il significato della tavola a Natale, tra il pensiero dei grandi filosofi sul legame tra “essere” e “mangiare” e la dimensione sociale del cibo.

