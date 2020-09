Giannitessari, Doc Soave Classico Tenda Scalette 2019

A cavallo tra i territori del Soave e della Lessinia con una dependance anche nei Colli Berici, l’azienda con sede a Roncà nel veronese, conta su 55 ettari vitati e una produzione complessiva di 450.000 bottiglie. Gianni Tessari l’ha fondata nel 2013, e, nel caso della produzione di Soave, i vini aziendali sono risultati ben centrati fin dalla prima vendemmia. Ecco allora il Tenda Scalette 2019, ottenuto dall’omonimo Cru e affinato solo in acciaio per 8 mesi, proporre un bagaglio aromatico floreale e fruttato ben rifinito da cenni di pietra focaia. In bocca, il vino convince per fragranza, articolazione e sapore, chiudendo con finale leggermente ammandorlato e deciso.

