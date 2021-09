Gini, Doc Soave Classico La Froscà 2018

Uscito per la prima volta nel 1985 il Soave La Froscà, ottenuto da uno dei Cru più importanti del Soave, dove la famiglia Gini possiede 6 ettari di vigneto, è un vino classico e allo stesso tempo pioneristico. Classico per la sua espressione solidamente tipica, pionieristico perché prodotto da una vinificazione senza anidride solforosa, che ha posto, in tempi non sospetti, un’alternativa capace oggi di diventare un metodo altamente diffuso. La versione 2018, affinato per 8 mesi in acciaio e barrique, profuma di fiori e frutti bianchi con accenti speziati a rifinitura. In bocca, il sorso è dotato di una certa grassezza, bella sapidità e finale dai toni ammandorlati.

