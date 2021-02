Giodo, Docg Brunello di Montalcino 2016

Il progetto enologico di Carlo Ferrini, condiviso con la figlia Bianca, si chiama Giodo (dai nomi dei genitori di Carlo, Giovanna e Donatello) e conta su 5,50 ettari a vigneto in una delle sottozone più belle di Montalcino, tra Sant’Angelo in Colle e Sant’Antimo. Qui nascono Sangiovese complessi e raffinati, come questo Brunello 2016. Al naso, more e mirtilli, cenni balsamici ed erbe aromatiche, a cui seguono note di pietra focaia, tabacco e zagara, con un misurato apporto del rovere su toni affumicati e speziati. Fine e sensuale il sorso dai tannini ben fusi al frutto, per una beva convincente sin da adesso, ma che lascia intravedere una felice evoluzione nel tempo.

