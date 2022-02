Giodo, Docg Brunello di Montalcino 2017

Sono ormai passati vent'anni da quando Carlo Ferrini ha fondato la sua azienda a Montalcino. Era il 2002 e l'aspettativa era tanta, per la notorietà e le indiscusse capacità che l'enologo fiorentino ha dimostrato di avere nel discorrere col Sangiovese e non solo. Il fazzoletto di terra è fra gli scorci più armoniosi del territorio ilcinese: 5,5 ettari fra Sant'Angelo in Colle e Sant'Antimo a 350 metri s.l.m. condotti a biologico. Da qui la figlia Bianca e Carlo ottengono due etichette, un rosso Toscana e il Brunello, che anche da un'annata siccitosa come la 2017 riesce e distinguersi per fine godibilità, saporita di frutta e menta, tannini sapidi e finale dolce di agrumi.

(ns)

