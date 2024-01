Giodo, Docg Brunello di Montalcino 2019

La storia di Giodo a Montalcino inizia nel 2002, quando Carlo Ferrini acquista un primo ettaro tra Sant’Angelo in Colle e Sant’Antimo, lungo la strada di Sesta. Oggi in azienda lavora anche Bianca, la figlia dell’enologo fiorentino, e gli ettari vitati e coltivati a biologico sono diventati 5,5, per una produzione complessiva di 20.000 bottiglie. Il Brunello 2019 è vino decisamente raffinato che si pone senz’altro ai vertici della denominazione, richiamando anche suggestioni stilistiche da altri terroir enoici di culto. Il suo profilo olfattivo è fine su toni floreali e speziati, con tocchi affumicati. In bocca il sorso è slanciato, dallo sviluppo dinamico e dal finale ben ritmato da lampi balsamici.

(fp)

