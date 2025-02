Giodo, Docg Brunello di Montalcino 2020

Ampio e raffinato il bagaglio aromatico del Brunello 2020 di Giodo, che rimanda a note di viola, more, prugne, sottobosco e freschi richiami alle erbe aromatiche, con tocchi speziati e di torrefazione. In bocca il sorso è segnato da tannini raffinati, frutto rotondo e fragranza acida vivace, che ne dinamizza un finale lungo e saporito. La storia di Giodo a Montalcino inizia nel 2002, quando Carlo Ferrini acquista un primo ettaro tra Sant’Angelo in Colle e Sant’Antimo, lungo la strada di Sesta. Oggi in azienda lavora anche Bianca, la figlia dell’enologo fiorentino, e gli ettari vitati e coltivati a biologico sono diventati 7, per una produzione totale di circa 20.000 bottiglie.

