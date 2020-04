Giovanna Morganti, Toscana Igt Le Trame 2014

Le Trame sono un nugolo di pensieri nati intuitivamente intorno al racconto di sé, della propria storia, degli affetti che tramiamo insieme lungo la vita e che un bel giorno trovano soluzione in un vino a lungo discusso e tessuto col babbo. Sangiovese (per lo più), Mammolo, Foglia Tonda e Colorino tramano un intreccio scuro, fittissimo e intenso, di sensazioni boschive che lentamente fanno affiorare quelle caratteristiche immediate a cui questa bottiglia ci ha abituato negli anni: violetta e marasca, arancia rossa e iodio. Un succo pepato che, supportato da quella profondità iniziale, imprime in bocca contrasti armoniosi tridimensionali: 2014, specchio di anni difficili che tirano fuori il meglio di noi. Giovanna Morganti è una donna dolce e caparbia, che ha tramato col padre Le Boncie nel 1990, riversando nell'azienda le sue convinzioni ecologiste maturate negli anni di scuola. Cresciuta in campagna, in rapporto intimo con la natura, negli anni ha trovato spontanea aderenza al movimento dei vini e vignaioli naturali, con cui ha tramato rapporti importanti, ricchi di diversità, oltre le divergenze. Sembra ballare da sola, Giovanna. Invece è una vita che trama meraviglie d'uva e d'affetti.

