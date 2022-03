Giovanni Rosso, Docg Barolo Serra 2017

Sono 130.000 le bottiglie prodotte complessivamente dalla cantina con sede a Serralunga d’Alba, dove primeggiano nei vigneti della famiglia Rosso (18 ettari) i Cru Serra, Ceretta e Vigna Rionda. L’azienda è condotta da Davide da oltre venti anni e possiede una cifra stilistica all’insegna della classicità, anche in virtù di un uso oculato di legno medio e grande e cemento per le maturazioni, declinando il Nebbiolo con sapienza tradizionale e pulizia d’esecuzione sempre ineccepibile. Profuma di viola, lampone, anice e liquirizia il Barolo Serra 2017, facendo da introduzione ad uno sviluppo gustativo fragrante e saporito, dalla spinta tannica non priva di forza e incisività.

(fp)

