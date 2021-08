Girolamo Russo, Doc Etna Rosso San Lorenzo 2019

L’Etna Rosso San Lorenzo 2019 possiede aromi aperti, dolci e maturi di lampone, foglia di pomodoro e una leggera speziatura a contrasto. In bocca, il sorso è tendenzialmente morbido, continuo e non privo di tonicità, dalla presa tannica leggera e dal finale ancora su elementi accattivanti, che rimandano alla dolcezza. L’azienda Girolamo Russo, che porta nel nome quello del padre, è di proprietà di Giuseppe Russo che dal 2004 è uno degli interpreti più acclamati della rinata enologia del Vulcano. 15 gli ettari a vigneto in biologico a disposizione di questa realtà con base a Passopisciaro nel comprensorio di Castiglione di Sicilia, per una produzione complessiva di 65.000 bottiglie.

