Girolamo Russo, Doc Etna Rosso San Lorenzo Piano delle Colombe 2020

L’Etna San Lorenzo Piano delle Colombe è ottenuto dalle uve di Nerello Mascalese prodotte da ceppi di ottanta anni d’età, allevati nella piccola parcella omonima, all’interno della Contrada San Lorenzo. Fermentato in tinozze aperte e maturato 18 mesi in un tonneau e in una barrique di secondo passaggio, è, potremmo dire, un “piccolo” vino ma dalla “grande” espressività ed esce sul mercato in poche bottiglie. La versione 2020 profuma di melograno, erbe aromatiche, pepe, con tocchi ferrosi e di pietra focaia. Il sorso è sapido, profondo e leggiadro, dai tannini lievi e raffinati e dal finale fragrante e arioso, su toni di sottobosco dai leggeri lampi balsamici. Giuseppe Russo è ormai uno degli interpreti più importanti dei vini del Vulcano e le sue etichette sono sempre ben leggibili nella loro declinazione di annata, caratteristiche varietali e territorio, rappresentando senz’altro un vero e proprio riferimento per l’areale. La cantina di Passopisciaro, che porta il nome di suo padre, è stata fondata nel 2005 e conta su 20 ettari a vigneto, per una produzione complessiva di 100.000 bottiglie.

