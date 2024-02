Giuseppe Liberatore: EquiPlanet è il nuovo standard di sostenibilità per le imprese agroalimentari

EquiPlanet è il nuovo standard di certificazione della sostenibilità destinato alle imprese agroalimentari, protocollo, nato per coprire l’esigenza di certificare la sostenibilità di un numero in costante crescita di imprese agroalimentari e far fronte alle richieste di un mercato sempre più sensibile alle tematiche ambientali e sociali. A spiegarlo, a WineNews, è Giuseppe Liberatore, dg Valoritalia, ente leader in Italia nelle certificazioni del settore agroalimentare, nella presentazione, oggi al Ministero dell’Agricoltura a Roma.

