Glamour e brindisi italiani: il Franciacorta torna protagonista agli “Emmy Awards”

Nella “Città degli Angeli” le bollicine lombarde illuminano per il quinto anno consecutivo la notte delle grandi serie Tv e delle star internazionali
Il Franciacorta “Official Sparkling Wine” agli Emmy Awards

Raccontarsi nei luoghi della cultura popolare mondiale, dove l’attenzione mediatica è altissima e l’eccellenza incontra lo spettacolo: è la strada che la Franciacorta ha scelto da tempo, distinguendosi come territorio del vino capace di superare i confini della narrazione enologica tradizionale. Una scelta che, anno dopo anno, continua a dare i suoi frutti, e che, anche nel 2025, si è tradotta in un nuovo traguardo: per il quinto anno consecutivo, Franciacorta è stato “Official Sparkling Wine” dell’edizione n.77 degli “Emmy Awards”, gli Oscar della Tv, la più prestigiosa kermesse internazionale dedicata all’eccellenza televisiva, celebrata, ieri, al Peacock Theater di Los Angeles e trasmessa in diretta dalla Cbs.
 La serata ha incoronato i grandi protagonisti della stagione televisiva 2024-2025, con titoli come “Severance” (27 nomination), “The Penguin” (24), “The White Lotus” e “The Studio” (23) , senza dimenticare serie già cult come “The Last of Us”, “Andor”, “The Bear” e “Only Murders in the Building” . Sul palco, emozione e spettacolo si sono intrecciati: Ted Danson (celebre attore televisivo, noto per “Cheers” e “The Good Place”) e Mary Steenburgen (attrice vincitrice di un Oscar nel 1981 per “Melvin and Howard”) hanno ricevuto il prestigioso Bob Hope Humanitarian Award, mentre le voci di Lainey Wilson (cantante country statunitense) e Vince Gill (cantautore e musicista country, vincitore di numerosi Grammy) hanno commosso il pubblico nel segmento “In Memoriam”, momento dedicato a ricordare le personalità del mondo dello spettacolo scomparse nell’ultimo anno.
Ma tra luci, premi e riflettori, a brillare è stato anche il calice tricolore del Franciacorta, che ha accompagnato i momenti ufficiali, portando l’eleganza del Metodo Classico italiano su uno dei palcoscenici più seguiti al mondo. Un percorso che non si esaurisce nella sola notte degli Emmy: già l’11 settembre il Consorzio aveva inaugurato la “settimana Emmy” con una cena esclusiva all’Angelini Osteria di Los Angeles, tempio della cucina italiana guidato dallo chef Gino Angelini, e che ha visto il Franciacorta protagonista anche di appuntamenti collaterali come la Hall of Fame Induction Ceremony e i Creative Arts Emmy Awards. Sul red carpet, a rappresentare lo spirito del Franciacorta, tre volti internazionali: l’attrice e creativa italo-americana Marta Pozzan, la supermodella Shanina Shaik e la conduttrice e icona di stile Jeannie Mai. Tre personalità che, come sottolinea il Consorzio, incarnano lo stile del Franciacorta e il suo legame con l’Italia.
“Essere “Official Sparkling Wine” agli “Emmy Awards” - ha dichiarato Emanuele Rabotti, presidente Consorzio Franciacorta - è la conferma del nostro impegno come ambasciatori dell’eccellenza italiana nel mondo”. E così, ancora una volta, tra stelle del piccolo schermo e brindisi glamour, il Franciacorta consolida la sua immagine di ambasciatore del made in Italy, capace di raccontare la propria identità con il linguaggio universale della celebrazione, della bellezza, del glamour e del gusto.

